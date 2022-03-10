Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor

10.03.2022 19:42
Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor

Rusya'nın saldırısı üzerine kendisini müdafaa etmek isteyen Ukraynalılara, Lviv'de molotof kokteylinin nasıl hazırlanacağı öğretiliyor.

Rusya'nın saldırısı üzerine kendisini müdafaa etmek isteyen Ukraynalılara, Lviv'de molotof kokteylinin nasıl hazırlanacağı öğretiliyor.

Şehirdeki bir sinema salonunun çatı katında verilen eğitimde, teorik bilginin ardından molotof yapılışı tüm aşamalarıyla anlatıldı.

Eğitmen Andriy Porodko, Ukraynalıların kendilerini müdafaa edebilmeleri gerektiğini söyledi.

"Burada insanlara dövüş teknikleri ve silahları kullanmayı öğretiyoruz. Bugün de molotof kokteylinin nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Eğer savaş şehrimize gelirse ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor
Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor
Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor
Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor

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Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor - Son Dakika


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