Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

08.03.2022 11:21

- Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

- Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

LVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv'de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

Ukrayna'daki Rus saldırıları her geçen gün şiddetini arttırırken, Ukraynalı siviller kentlerine Rus ordusunun girme ihtimaline karşı hazırlıklarını hemen her şehirde sürdürüyor. Lviv'deki bir sinema merkezinde gönüllüler tarafından isteyen sivillere şehrin korunmasında kullanılmak üzere molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor. Eğitimlerde molotofun nasıl yapılacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.

Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor
Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor
Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv'de sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor - Son Dakika


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