Lviv'de tarihi opera binasında saldırılara karşı tedbir alınıyor - Son Dakika

Ukrayna'nın Lviv kentindeki tarihi opera binasının dışında bulunan heykeller, Rusya'nın saldırılarına karşı koruma altına alındı.

Geçtiğimiz gün Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırıların hedefi olan Lviv kentindeki tarihi yapı ve heykeller, sünger ve brandalarla kapatılıyor. Lviv'deki tarihi opera binası üzerindeki heykeller de itfaiye ekipleri tarafından sarılarak korumaya alınıyor.

Ukrayna vatandaşı Markian, olanlardan oldukça endişe duyduğunu belirterek, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. 1903 yılında inşa edilen tarihi Livov Opera binası bizim gözümüzün önünde kapatılıyor. İçinde olan eserler çok kıymetli. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar bombalardan korumak için onları kapatıyorlar" dedi.

(Volkan Kayalar-İsmail Coşkun/İHA)