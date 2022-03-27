Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor - Son Dakika
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Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

27.03.2022 16:55

Ukrayna'nın Lviv kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği saldırı sonucu vurulan yakıt deposundaki hasar almayan yakıt tankları, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı boşaltılıyor.

Ukrayna'nın Lviv kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği saldırı sonucu vurulan yakıt deposundaki hasar almayan yakıt tankları, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı boşaltılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları 32. gününde devam ediyor. Rusya'nın dün akşam Lviv kentindeki bir yakıt deposunu vurmasının ardından hasar almayan diğer tanklar, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı olay yerine getirilen tankerlerle boşaltılıyor. Çok sayıda tankerin deponun dışında hazır olarak beklediği görülürken, içeride dolumu gerçekleştirilen tankerler bilinmeyen bir noktaya götürülüyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)

Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor
Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor
Lviv'de vurulan yakıt deposu boşaltılıyor

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Kaynak: İHA

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