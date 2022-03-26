Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu - Son Dakika
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Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

26.03.2022 19:49
Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

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Telegram, Ukrayna, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv'de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu - Son Dakika


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