Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı - Son Dakika
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Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı

20.03.2022 11:27
Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı

Ukrayna'nın Lviv şehrinde Rus saldırıları ihtimaline karşın şehrin girişinde bulunan yön tabelaları kapatılmaya başlandı.

Ukrayna'nın Lviv şehrinde Rus saldırıları ihtimaline karşın şehrin girişinde bulunan yön tabelaları kapatılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 25. gününde devam ederken, Ukrayna'nın Lviv şehrinde saldırılara karşılık savunma hazırlıkları sürüyor. Şehrin dışında bulunan yön tabelaları Rus saldırıları ihtimaline karşın kapatılmaya başlandı. Bu sayede Rus askerlerinin gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor. Daha önce Kiev'de gerçekleşen saldırıların ardından şehirdeki yön tabelaları kapatılmıştı.

Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı
Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı - Son Dakika
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