Lviv'deki tarihi sığınak yeniden kullanıma açıldı - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı sonrası yeni sığınaklar oluşturan Ukraynalılar, son olarak 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir sığınağı yeniden gün yüzüne çıkardı.

Lviv'deki Imeni Ivana Franka Parkı'nda yer alan ve uzun yıllardır toprağın altında kalan sığınak, gönüllüler tarafından kazılarak kullanıma açıldı.

Bombardıman anında yüzlerce kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip sığınak görenleri şaşırttı.

AA muhabirine, Lviv'de doğup büyüdüğünü anlatan 40 yaşındaki Natalia Glova, bu sığınağın tekrar açılacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Glova şunları dile getirdi:

"Ben çocuğumun yaşındayken, yani Sovyetler Birliği dönemindeyken, bu sığınakları açıp temizliğe ve bir şeylere hazırlanmaya başlamışlardı. 40'lı yaşlarımda bunu ikinci kez görüyorum. Bu hiç hoş değil. Umuyorum ki tüm bu yaşananların sonunda Ukrayna birlik olarak her şeyin üstesinden gelir."

Böyle bir sığınağın varlığını yeni öğrendiğini ifade eden Martha Trach ise "İçeride oldukça geniş koridorlar var. Siren sesleri başlarsa veya bir patlama olursa yoldan geçenler hemen saklanabilir." diye konuştu.

Tehlikeli durumlar için bu tip sığınaklara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan George Boliuk, çok sayıda kişinin burayı kullanabileceğini anlattı.

2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın saldırıları sırasında 1939'da Lvivli öğrenciler tarafından kazılan sığınak, uzun yıllardır toprağın altındaydı.

Sığınağın ilk olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olabileceği de belirtiliyordu.