Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi

13.03.2022 09:36
Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ölü veya yaralılara ilişkin bilgilerin kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

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Ukrayna, Saldırı, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi - Son Dakika


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