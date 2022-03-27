Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

27.03.2022 10:32

- Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü Rus saldırılarının, Ukrayna'nın batısında yer alan ve Polonya'ya sınırı bulunan Lviv kentindeki bir yakıt deposunu hedef almasının ardından çıkan yangın söndürüldü.

- Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

LVİV - Rus saldırılarının, Ukrayna'nın batısında yer alan ve Polonya'ya sınırı bulunan Lviv kentindeki bir yakıt deposunu hedef almasının ardından çıkan yangın söndürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 32 gündür sürerken, Rusya Ukrayna'nın kritik noktalarını vurmaya devam ediyor. Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv kentini 4 roketle vurdu. Bir askeri fabrikanın ve yakıt deposunun vurulduğu kentte büyük panik yaşandı. Yakıt deposunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken yetkililer, sabaha kadar süren yangının yerel saatle 06.49 itibariyle söndürüldüğünü açıkladı.

Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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