Lviv'in gönüllü savaşçıları - Son Dakika
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Lviv'in gönüllü savaşçıları

17.04.2022 11:47

Askeri eğitimden detaylar Okula gönüllü çevirmenlik yapmak için gelen vataandaş ile röportaj Silah kullanımı eğitimi Gönüllü Mykhailo ile röportaj Savaş taktikleri eğitimi Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken Lviv şehrinde halk, şehirlerini koruyabilmek ve öz savunmalarını yapabilmek...

Askeri eğitimden detaylar

Okula gönüllü çevirmenlik yapmak için gelen vataandaş ile röportaj

Silah kullanımı eğitimi

Gönüllü Mykhailo ile röportaj

Savaş taktikleri eğitimi Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken Lviv şehrinde halk, şehirlerini koruyabilmek ve öz savunmalarını yapabilmek için Ukraynalı ve gönüllü yabancı askerler tarafından verilen askeri eğitime katılıyor. Verilen derslere katılanlar, yakın savunma, silah kullanımı, savaş taktikleri ve ilk yardım gibi eğitimler alıyor. Bazıları daha önce eline hiç silah almamış farklı meslek gruplarından gelen Lviv'in gönüllü savaşçıları, cepheye gitmek isterlerse ileri seviye askeri eğitim de alabiliyor.

Lviv'in gönüllü savaşçıları
Lviv'in gönüllü savaşçıları
Lviv'in gönüllü savaşçıları

YORUMLAR
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Röportaj, Rusya, Savaş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv'in gönüllü savaşçıları - Son Dakika


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