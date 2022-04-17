Lviv'in gönüllü savaşçıları - Son Dakika

Askeri eğitimden detaylar

Okula gönüllü çevirmenlik yapmak için gelen vataandaş ile röportaj

Silah kullanımı eğitimi

Gönüllü Mykhailo ile röportaj

Savaş taktikleri eğitimi Rusya'nın Ukrayna saldırıları sürerken Lviv şehrinde halk, şehirlerini koruyabilmek ve öz savunmalarını yapabilmek için Ukraynalı ve gönüllü yabancı askerler tarafından verilen askeri eğitime katılıyor. Verilen derslere katılanlar, yakın savunma, silah kullanımı, savaş taktikleri ve ilk yardım gibi eğitimler alıyor. Bazıları daha önce eline hiç silah almamış farklı meslek gruplarından gelen Lviv'in gönüllü savaşçıları, cepheye gitmek isterlerse ileri seviye askeri eğitim de alabiliyor.