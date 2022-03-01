Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
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Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

01.03.2022 01:15
Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ülkenin Lviv kentinde trenlerle yapılan tahliyeler tüm hızıyla devam ederken, tahliye edilmek için binlerce insan Lviv Tren Garı'na akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ülkenin Lviv kentinde trenlerle yapılan tahliyeler tüm hızıyla devam ederken, tahliye edilmek için binlerce insan Lviv Tren Garı'na akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 5. günün sonuna yaklaşılırken, ülkenin batısında bulunan Lviv kentinde tren ile tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor. Savaş nedeniyle ülkenin birçok kentinden tahliye olmak üzere gelen binlerce kişi, Lviv Tren Garı'nda tahliye edilecekleri trenleri bekliyor. Burada bulunan trenlerle Romanya, Polonya ve Macaristan sınırlarına doğru götürülecek binlerce kişi, çevrede gönüllüler tarafından kurulan yardım çadırlarından ise yemek, su, çay ve kahve gibi ihtiyaçlarını da temin edebiliyor. - LVİV

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Ukrayna, Rusya, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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