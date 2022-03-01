Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

01.03.2022 08:57
Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ülkenin Lviv kentinde trenlerle yapılan tahliyeler tüm hızıyla devam ederken, tahliye edilmek için binlerce insan Lviv Tren Garı'na akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ülkenin Lviv kentinde trenlerle yapılan tahliyeler tüm hızıyla devam ederken, tahliye edilmek için binlerce insan Lviv Tren Garı'na akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 5. günün sonuna yaklaşılırken, ülkenin batısında bulunan Lviv kentinde tren ile tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor. Savaş nedeniyle ülkenin birçok kentinden tahliye olmak üzere gelen binlerce kişi, Lviv Tren Garı'nda tahliye edilecekleri trenleri bekliyor. Burada bulunan trenlerle Romanya, Polonya ve Macaristan sınırlarına doğru götürülecek binlerce kişi, çevrede gönüllüler tarafından kurulan yardım çadırlarından ise yemek, su, çay ve kahve gibi ihtiyaçlarını da temin edebiliyor.

(Onur Kıdan/ İHA)

Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor
Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor

YORUMLAR
500
Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Ukrayna, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:30 Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Lviv kentinde trenle tahliyeler tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement