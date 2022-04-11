Lviv Politeknik Üniversitesi Spor Salonu, savaş mağdurlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Lviv Politeknik Üniversitesi Spor Salonu, savaş mağdurlarını ağırlıyor

11.04.2022 13:16

Lviv Politeknik Üniversitesi spor salonu Gönüllü Ruslan ile röportaj Spor salonunda kalan siviller Savaş mağduru Andriy ile röportaj Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı şehirlerinden ayrılan siviller, Lviv kentindeki Lviv...

Lviv Politeknik Üniversitesi spor salonu

Gönüllü Ruslan ile röportaj

Spor salonunda kalan siviller

Savaş mağduru Andriy ile röportaj Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı şehirlerinden ayrılan siviller, Lviv kentindeki Lviv Politeknik Üniversitesi'nin Stryiskyi Parkı içerisinde bulunan spor salonunda barınıyor. Ukrayna'nın güneyinde 1816 yılında kurulan, 200 yıldan fazla süredir eğitim veren üniversite, savaşın başlamasıyla çok sayıda savaş mağdurunun geçici yeni yaşam alanı oldu. 7 günlük barınma imkanı ve temel ihtiyaçları sağlanan siviller, bu süre sonunda kendilerinden sonra geleceklere hizmet verilmesi amacıyla salondan ayrılıyor.

Lviv Politeknik Üniversitesi Spor Salonu, savaş mağdurlarını ağırlıyor
Lviv Politeknik Üniversitesi Spor Salonu, savaş mağdurlarını ağırlıyor
Lviv Politeknik Üniversitesi Spor Salonu, savaş mağdurlarını ağırlıyor

YORUMLAR
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Röportaj, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv Politeknik Üniversitesi Spor Salonu, savaş mağdurlarını ağırlıyor - Son Dakika


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