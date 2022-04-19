Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu - Son Dakika
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Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu

19.04.2022 10:09

"Kurtarılmış Hayvan Evi" barınağı Barınaktaki hayvanlar Barınakta çalışan gönüllü Nataline ile röportaj Barınaktaki hayvanlarla ilgilenen insanlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sivil halkın yanı sıra evcil hayvanlar da etkilendi.

"Kurtarılmış Hayvan Evi" barınağı

Barınaktaki hayvanlar

Barınakta çalışan gönüllü Nataline ile röportaj

Barınaktaki hayvanlarla ilgilenen insanlar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sivil halkın yanı sıra evcil hayvanlar da etkilendi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların bazıları evcil hayvanlarını geride bırakırken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin dostları da sahipsiz kaldı. Bu durumu fark eden gönüllüler, özellikle başkent Kiev'in Irpin ve Buça gibi savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerindeki sahipsiz kalan hayvanları Lviv şehrine getirdi. Şehirde vahşi hayvanların rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren "Kurtarılmış Hayvan Evi" de kapılarını savaş bölgelerinden getirilen evcil hayvanlara açtı. Avrupa'daki gönüllüler ile işbirliği yapan barınak çalışanları, Lviv'de şimdiye kadar 200'ün üstünde hayvanı sahiplendirdi. Barınak görevlileri, ayrıca bu hayvanların yurtdışında da sahiplendirilmesi için çalışıyor. Her gün barınağa gelen gönüllüler ise "Kurtarılmış Hayvan Evi"ndeki 200 köpeğin rutin yürüyüşlerini yaptırıyor.

Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu
Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu
Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu
Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu

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Röportaj, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu - Son Dakika
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