Lviv tren istasyonu - Son Dakika
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Lviv tren istasyonu

09.04.2022 15:17

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı hava saldırısının ardından Rus askeri birliklerinin ülkeye girmesi ile başlayan işgal, Ukrayna'da milyonlarca insanın evini terk etmesine neden oldu.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı hava saldırısının ardından Rus askeri birliklerinin ülkeye girmesi ile başlayan işgal, Ukrayna'da milyonlarca insanın evini terk etmesine neden oldu. Ülkenin diğer bölgelerine göre daha güvenli bir konumda olan Lviv, ülkenin doğusundan kaçan sığınmacılar için sığınak haline geldi. Sığınmacıların bir kısmı Lviv üzerinden Polonya'ya geçerken, bir diğer kısmı da Lviv'de kalmayı tercih etti. Bu durum, Lviv tren istasyonunda yoğun bir trafiğe neden oldu. Savaşın 44. Gününde Lviv tren istasyonunda, işgalin önceki dönemlerine göre daha az olmasına rağmen yoğunluk devam ediyor. Ülkenin doğu bölgelerinde bulunan insanlar Lviv'e gelmeye devam ederken, işgalin önceki zamanlarında Lviv'e kaçmış olan insanlardan bazıları evlerinin bulunduğu Kiev ve Odessa'ya dönüyor.

Tren istasyonunda, şehre gelen yaşlı ya da engelli insanların trenden ayrılması, sığınmacılara gıda yardımı yapılması, talep edilmesi halinde barınak bulunması ve psikolojik destek sağlanması için gönüllülerden oluşan bir destek noktası bulunuyor. 21 yaşındaki Danylo, burada kurulan destek servisinde çalışan gönüllülerden biri. Danylo, bugün Harkiv'e gidecek olan trende zor durumda olan insanlar için gıda, giysi, battaniye, bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemelerinin taşındığını söylüyor.

Trenler, güvenli bir yere kaçmak isteyen ya da evlerine dönmek isteyen insanlar ve insanı yardım paketlerinin dışında, Ukraynalı ve yabancı askerleri de görev yerlerine taşıyor. 3 asker arkadaşı ile görev yerleri Odessa'ya giden 27 yaşındaki gönüllü Amerikan askeri Alexis "Biz buraya elimizden gelen her şeyi yapmaya geldik, bu savaş belli ki kötü. Ukraynalı insanlara mümkün olduğunca yardım etmek için buradayız. Özgürlüğü hak ediyorlar" dedi.

Lviv tren istasyonu
Lviv tren istasyonu
Lviv tren istasyonu

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Ukrayna, Rusya, Tren, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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