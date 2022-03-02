Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor

02.03.2022 06:06

Rusya'nın açtığı savaş üzerine Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek isteyenlerin merkezi haline gelen Lviv Tren İstasyonu'nda hareketlilik sürüyor.

Rusya'nın açtığı savaş üzerine Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek isteyenlerin merkezi haline gelen Lviv Tren İstasyonu'nda hareketlilik sürüyor.

Savaş mağdurlarının akın ettiği istasyonda, çok sayıda gönüllü, durmaksızın sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Lviv ve çevre şehirlerden çok sayıda insanın işlerini bırakarak buraya geldiğini vurgulayan gönüllü Andrii Andriiuk, "Tüm bu insanlar sadece birbirlerine yardım edebilmek için buraya geliyor. Ayrıca farklı ülkelerden çok sayıda insan da buraya gelerek bize destek veriyor." ifadelerini kullandı.

22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde, çok sayıda kişi, geceyi istasyonun dışında yakılan ateşlerin çevresinde toplanarak geçiriyor.

Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor
Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor
Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor

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Ukrayna, Polonya, Savaş, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


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