Lviv Valisi Kozitskiy: "Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var" - Son Dakika

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- Lviv Valisi Kozitskiy: "Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var"

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kenti Valisi Maksim Kozitskiy, Lviv şehrinin 2 Rus roketiyle vurulması sonucu 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın farklı şehirlerini vurmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde vurulan Ukrayna'nın Lviv kenti yetkililerinden konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Lviv Valisi Maksim Kozitskiy yaptığı açıklamada, "Lviv 2 roketle vuruldu. Sivil yerleşim alanlarına isabet ettiğine dair bilgi yok. Resmi bilgilere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerinden bildiriyorum. Sakin kalmaya devam edin. Her şey kontrol altında. Ancak hava saldırısı tehlikesi geçmedi" ifadelerini kullandı.