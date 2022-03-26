Lviv Valisi Kozitskiy: "Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var" - Son Dakika
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Lviv Valisi Kozitskiy: "Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var"

26.03.2022 19:54

- Lviv Valisi Kozitskiy: "Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var" Ukrayna'nın Lviv kenti Valisi Maksim Kozitskiy, Lviv şehrinin 2 Rus roketiyle vurulması sonucu 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

- Lviv Valisi Kozitskiy: "Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var"

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kenti Valisi Maksim Kozitskiy, Lviv şehrinin 2 Rus roketiyle vurulması sonucu 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın farklı şehirlerini vurmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde vurulan Ukrayna'nın Lviv kenti yetkililerinden konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Lviv Valisi Maksim Kozitskiy yaptığı açıklamada, "Lviv 2 roketle vuruldu. Sivil yerleşim alanlarına isabet ettiğine dair bilgi yok. Resmi bilgilere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerinden bildiriyorum. Sakin kalmaya devam edin. Her şey kontrol altında. Ancak hava saldırısı tehlikesi geçmedi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lviv Valisi Kozitskiy: 'Lviv 2 roketle vuruldu, 5 yaralı var' - Son Dakika


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