Son Dakika Haberleri: LYFEN 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı
Son Dakika Ekonomi LYFEN 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı

LYFEN 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı

7 saat önce

Şanghay merkezli atıştırmalık gıda zinciri LYFEN tarafından işletilen ithal gıda markası Youngme, ürünlerini 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2019 (CIIE 2019) kapsamında sergiliyor.

LYFEN 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı, System.String[]

Şanghay merkezli atıştırmalık gıda zinciri LYFEN tarafından işletilen ithal gıda markası Youngme, ürünlerini 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2019 (CIIE 2019) kapsamında sergiliyor.


Şanghay merkezli atıştırmalık gıda zinciri LYFEN tarafından işletilen ithal gıda markası Youngme, deniz ürünleri, içecekler, şekerlemeler, çikolata ve jeller, bisküviler ve çerezleri içeren ürünlerini 5- 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 2'nci Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2019 (CIIE 2019) kapsamında sergiliyor.


LYFEN CEO'su Yu Ruifen, konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri dile getirdi: "CIIE'yi ve Youngme'nin yerli tüketicilere daha kaliteli ithal ürünler sağlayacak şekilde genişletilmesini ve güçlendirilmesini sağlayan bir platform olarak kullanacağız. Bu esnada özel ürünlerimizin yabancı ülkelere olan ihracatını arttıracak dış stratejimize de odaklanmamız gerekiyor."


Ayrıca şirket, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında hedeflenen ülkelerdeki gıda tedarikçileriyle işbirliği yaparak daha kaliteli atıştırmalık gıdalar geliştirmeye devam etmeyi planladığı belirtiliyor. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, 10 Kasım, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
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