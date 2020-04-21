Lyman Good corona virüse yakalandığını itiraf etti!

Spor Arena Dış Haberler | UFC dövüşçüsü Lyman Good, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Good böylece UFC'de corona virüse yakalanan ilk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 34 yaşındaki tecrübeli sporcu, geçtiğimiz ay yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve bu nedenle 4 Nisan tarihinde UFC 249'dan çekildiğini duyurdu.

Good, "O dönem sakatlığım yüzünden çekildiğimi söylesem de asıl sebebi corona virüstü. Çünkü testim pozitif çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı testi negatif çıkan ve iyileşen Good, çekilme kararı almaması durumunda UFC 249 kapsamında 18 Nisan'da Belal Muhammad ile dövüşecekti.