Son Dakika Haberleri: Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı
Son Dakika Dünya Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı - Son Dakika Dünya

Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı

6 saat önce

Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali ‘Fetes Des Lumieres’ ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı

Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı, System.String[]

Fransa'yı felç eden emeklilik reformu protestolarına rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumières' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı.


Bu sene de yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin, 5-8 Aralık tarihleri arasında Lyon'u büyülü bir kente çeviren 'Fetes Des Lumières' izlemek için kente akın etmesi bekleniyor.

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Fransa, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:13 
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