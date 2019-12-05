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Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı
6 saat önce
Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali ‘Fetes Des Lumieres’ ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı
Fransa'yı felç eden emeklilik reformu protestolarına rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumières' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı.
Bu sene de yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin, 5-8 Aralık tarihleri arasında Lyon'u büyülü bir kente çeviren 'Fetes Des Lumières' izlemek için kente akın etmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:13
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