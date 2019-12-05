Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı

Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumieres' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladıView on euronews.

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Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumieres' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladıView on euronews

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