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Lyon'da Işık Festivali zamanı

6 saat önce

Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için kente akın ediyorView on euronews.

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Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için kente akın ediyorView on euronews

Lyon'da Işık Festivali zamanı

Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:03 
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