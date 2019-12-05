Lyon'da Işık Festivali zamanı
6 saat önce
Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için kente akın ediyorView on euronews.
Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için kente akın ediyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:03
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