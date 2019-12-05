Lyon'da Işık Festivali zamanı
6 saat önce
Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için kente akın ediyor
Fransa'nın Lyon kenti ve 'Işık Festivali' (Fete des Lumieres) artık birbiriyle anılan iki isim.
Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için şhire akın ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:13
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