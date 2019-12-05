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Lyon'da Işık Festivali zamanı

6 saat önce

Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için kente akın ediyor

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Fransa'nın Lyon kenti ve 'Işık Festivali' (Fete des Lumieres) artık birbiriyle anılan iki isim.


Her yıl 2 milyon civarında ziyaretçi, 4 gün boyunca Lyon'u büyülü bir kente çeviren Fete de Lumieres'i izlemek için şhire akın ediyor.

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Fransa, Lyon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:13 
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