Son Dakika Haberleri: Lyon'da Rudi Garcia dönemi
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Lyon'da Rudi Garcia dönemi

1 saat önce

Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrılan Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaştı.

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Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrılan Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaştı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Fransız teknik adamla sözleşme imzalandı.


Garcia, kariyerinde ülkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takımlarının yanı sıra İtalyan kulübü Roma'yı da çalıştırdı.


Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.

Olympique Lyon, Lyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:27 
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