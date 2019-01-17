Son Dakika Haberleri: Lyon'da Üniversite Kampüsünde Patlama

Lyon'da Üniversite Kampüsünde Patlama

36 dakika önce

Fransa'nın Lyon kentinde Claude Bernard (Lyon 1) Üniversitesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı.

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Fransa'nın Lyon kentinde Claude Bernard (Lyon 1) Üniversitesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:34 

Fransa, Lyon, Dünya
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