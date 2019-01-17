Lyon'da Üniversite Kampüsünde Patlama
36 dakika önce
Fransa'nın Lyon kentinde Claude Bernard (Lyon 1) Üniversitesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Fransa
'nın Lyon
kentinde Claude Bernard (Lyon 1) Üniversitesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:34
Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı
Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi
Çin'den Tayvan'a Gelen 60 Yaşındaki Kadının Pantolunundan 24 Tane Çöl Faresi Çıktı
10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı