Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk eden Lyon, rakibini Tousart'ın golüyle 1-0 yendi.

Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti, System.String[]

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi Lyon, İtalyan devi Juventus'u evinde ağırladı. Parc Olympique Lyonnais'ta oynanan mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Lyon'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Tousart kaydetti. Tutuk bir görüntü çizen İtalyan ekibi maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Juventus, Lyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:09 
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