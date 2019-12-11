Son Dakika Haberleri: Lyon ile Leipzig 'beraber' turladı!
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Lyon ile Leipzig 'beraber' turladı!

6 saat önce

Leipzig'in gollerini 9. dakikada penaltıdan Forsberg ve 33. dakikada penaltıdan Werner attı.

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Leipzig'in gollerini 9. dakikada penaltıdan Forsberg ve 33. dakikada penaltıdan Werner attı. Lyon'un sayılarını 50'de Auoar ve 82'de Depay kaydetti.


Grubun diğer maçında Benfica, Zenit'i 3-0 yendi. Portekiz ekibinin gollerini 47'de Cervi, 58'de penaltıdan Pizzi ve 79'da Azmoun kendi kalesine attı.


Bu sonuçların ardından Leipzig 11 puanla grubu lider tamamladı. Lyon 8 puanla ikinci sırayı aldı. Benfica 7 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tutarken 7 puanlı Zenit Avrupa'ya veda etti.


Lyon'un sahasında Nice'i mağlup ettiği maçın gollerini izliyoruz.


Benfica, Leipzig, Zenit, Lyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:18 
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