Lyon ile Leipzig 'beraber' turladı!

Leipzig'in gollerini 9. dakikada penaltıdan Forsberg ve 33. dakikada penaltıdan Werner attı. Lyon'un sayılarını 50'de Auoar ve 82'de Depay kaydetti.



Grubun diğer maçında Benfica, Zenit'i 3-0 yendi. Portekiz ekibinin gollerini 47'de Cervi, 58'de penaltıdan Pizzi ve 79'da Azmoun kendi kalesine attı.



Bu sonuçların ardından Leipzig 11 puanla grubu lider tamamladı. Lyon 8 puanla ikinci sırayı aldı. Benfica 7 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tutarken 7 puanlı Zenit Avrupa'ya veda etti.



Lyon'un sahasında Nice'i mağlup ettiği maçın gollerini izliyoruz.



