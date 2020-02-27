Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Son Dakika Spor

Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti

53 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus, Lyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yendi
Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme! Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 02:15:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]