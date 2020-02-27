Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti - Son Dakika

Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

Lyon, Juventus'u 1-0'la geçti, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur avantajını yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus, Lyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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