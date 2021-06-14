Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti

Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a talip oldu. Geçen sezon gösterdiği performansla övgü alan 19 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a resmi teklif yapıldı.

TRANSFER 1 HAFTA İÇİNDE RESMİYET KAZANACAK

Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 35 milyon TL'lik (3.5 milyon euro) resmi teklif geldi. Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği belirtildi. Kayserispor yönetimi de öneriye son derece sıcak. Lung'un da iyileşmesiyle kaleci sıkıntısı kalmayan kulübün ekonomik açıdan da rahatlamak adına 35 milyon TL teklifi kabul edeceği kaydedildi. Transferin bir hafta içinde resmiyet kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.