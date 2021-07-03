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Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı - Son Dakika

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

03.07.2021 21:59

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Tufan için, Lyon harekete geçti. Fransız devinin sportif direktörü Juninho Pernambucano'nun görüşmeleri bizzat yürüttüğü öğrenilirken milli yıldız için 13 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün ise 20 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilinmezliği Vitor Pereira'nın göreve getirilmesiyle sona erdi. Sarı-lacivertliler artık tüm dikkatini transfere yoğunlaştırdı. Kanarya'da gelecek ve gidecek futbolcular merak edilirken Ozan Tufan'a sürpriz bir teklif geldi.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı. Foot Mercato'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı - Son Dakika Spor


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