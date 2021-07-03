Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktör bilinmezliği Vitor Pereira'nın göreve getirilmesiyle sona erdi. Sarı-lacivertliler artık tüm dikkatini transfere yoğunlaştırdı. Kanarya'da gelecek ve gidecek futbolcular merak edilirken Ozan Tufan'a sürpriz bir teklif geldi.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı. Foot Mercato'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.