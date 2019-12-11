Lyon taraftarının 'Eşek Marcelo' pankartı kavga çıkarttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lyon taraftarının 'Eşek Marcelo' pankartı kavga çıkarttı - Son Dakika Dünya

Lyon taraftarının 'Eşek Marcelo' pankartı kavga çıkarttı

6 saat önce

Olympique Lyon - RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçına Fransız taraftarlarla Lyonlu futbolcuların arbedesi damga vurdu. Penaltıdan yediği iki golle 2-0 geriye düşmesine rağmen maşı 2-2'ye getirip tur atlamayı başaran Lyon, taraftarlarını memnun edemedi.

Lyon taraftarının 'Eşek Marcelo' pankartı kavga çıkarttı, System.String[]

Olympique Lyon - RB Leipzig Şampiyonlar Ligi maçına Fransız taraftarlarla Lyonlu futbolcuların arbedesi damga vurdu. Penaltıdan yediği iki golle 2-0 geriye düşmesine rağmen maşı 2-2'ye getirip tur atlamayı başaran Lyon, taraftarlarını memnun edemedi. Oynanan futboldan tatmin olmayan bir grup taraftar yer yer kendi futbolcularını ıslıklarken, maçın ardından sahaya giren bir kişi defans oyuncusu Marcelo'yu hedef aldı. Üzerinde eşek resmi bulunan ve "Marcelo Degage" (Marcelo defol) yazılı pankartla sahaya giren taraftar, takımın kaptanı Memphis Depay'ın müdahalesiyle karşılaştı.



Depay, kale arkasındaki taraftarın üzerine koşarak pankartı almaya çalıştı. Olaya başka taraftarların da müdahil olması üzerine diğer futbolcular da takım arkadaşlarının yardımına koştu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:16 
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