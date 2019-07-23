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Lyon Tüm Mouctar Diakhaby Golleri

1 saat önce

Yükselen Fransız defans oyuncusu Mouctar Diakhaby, Olympique Lyonnais'in ilk takımı için 55 kez ortaya çıktı. Diakhaby, Lyon'daki Avrupa Ligi'nde dördü de dahil olmak üzere yedi golü yönetti.

Yükselen Fransız defans oyuncusu Mouctar Diakhaby, Olympique Lyonnais'in ilk takımı için 55 kez ortaya çıktı. Diakhaby, Lyon'daki Avrupa Ligi'nde dördü de dahil olmak üzere yedi golü yönetti.
Lyon Tüm Mouctar Diakhaby Golleri
Avrupa, Lyon, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:05 
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