Son Dakika Haberleri: Lyon Üniversitesi'nde Patlama... 3 Kişi Yaralandı

Lyon Üniversitesi'nde Patlama... 3 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nin çatısında süren tadilat çalışması sırasında yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Lyon Üniversitesi'nde Patlama... 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nin çatısında süren tadilat çalışması sırasında yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yetkililer, ard arda meydana gelen patlama ve yangının gazdan kaynaklanmış olmasından şüphelenildiğini belirtti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Meydana gelen patlamalar farklı noktalardan bir çok kişi tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Fransa, Lyon, Dünya
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