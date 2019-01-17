Son Dakika Haberleri: Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada (2)

Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada (2)

48 dakika önce

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi.

Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada (2), System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Fransa, Lyon, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada

10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:43:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Kamerada (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]