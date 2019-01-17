Lyon Üniversitesinin Laboratuvarında Patlama: 2 İşçi Yaralandı
1 saat önce
Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 işçinin yaralandığı belirtildi.
Fransa
'da Lyon
Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 işçinin yaralandığı belirtildi.
Lyon Üniversitesinin LyonTech-la Doua yerleşkesindeki bir binanın üst katında patlama meydana geldi. Sabah
erken saatlerde meydana gelen patlamada en az 2 işçinin yaralandığı öğrenildi.
İlk bilgilere göre patlamanın inşaat halinde olan laboratuvarın içindeki 3 gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı ve yangın çıktığı bildirildi. - LYON
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
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