Son Dakika Haberleri: Lyon Üniversitesinin Laboratuvarında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

Lyon Üniversitesinin Laboratuvarında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

1 saat önce

Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 işçinin yaralandığı belirtildi.

Lyon Üniversitesinin Laboratuvarında Patlama: 2 İşçi Yaralandı, System.String[]
Fransa'da Lyon Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 işçinin yaralandığı belirtildi.

Lyon Üniversitesinin LyonTech-la Doua yerleşkesindeki bir binanın üst katında patlama meydana geldi. Sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada en az 2 işçinin yaralandığı öğrenildi.

İlk bilgilere göre patlamanın inşaat halinde olan laboratuvarın içindeki 3 gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı ve yangın çıktığı bildirildi. - LYON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Fransa, İşçi, Lyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi

Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:28:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lyon Üniversitesinin Laboratuvarında Patlama: 2 İşçi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]