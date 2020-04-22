Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak - Son Dakika
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Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak

6 saat önce

Her yıl 16-30 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşen Lyrid meteor yağmurları, bu yıl 22 Nisan gecesi zirvede olacak.

Lyrid meteor yağmurları bu gece zirvede olacak, System.String[]

Her yıl 16-30 Nisan tarihleri ??arasında gerçekleşen Lyrid meteor yağmurları, bu yıl 22 Nisan gecesi zirvede olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının hava kirliliğini en aza indirmesi ,Lyrid meteor yağmurlarını  çıplak gözle izlenebilir hale getirdi.Birçok ülkede gözlemlenen meteor yağmurları insanları şaşkına çevirdi.

METEOR YAĞMURU 'DÜNYA GÜNÜNE' DENK GELDİ

Dünya Gününün 50. yıldönümüne denk gelen Lyrid meteor yağmurlarının en belirgin hali, aynı zamanda yeni aya denk gelmesi nedeniyle uzmanlar kayan yıldızların teleskop olmadan görüntülenebileceğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar bu süre zarfında, açık gökyüzü altında her saat 10 ila 20 meteor görülebiliceğini söyledi. NASA Meteoroid Çevre Ofisi lideri Bill Cooke, "Bu aslında Lyrids için iyi bir yıl olacak ve zirvenin Dünya Günü ve Uluslararası Karanlık Gökyüzü Haftası'nın ortasında olması heyecan verici" dedi.

LİR (LYRİD) GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUYOR?

M.Ö. 687 yılında Çinli astronomların kayıtlarında geçen ve bu özelliği sebebiyle Dünya'nın bilinen en eski göktaşı yağmuru olan Lir, her sene nisan ayında Dünya'nın yörüngesinin Thatcher Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçaların yörüngesiyle kesişmesi sebebiyle oluşuyor. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmuru (meteor yağmuru), Thatcher Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçaların Dünya atmosferine büyük bir hızla girerek yanması nedeniyle oluşuyor.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:05 Kaynak: DHA

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