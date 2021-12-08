Lystra Antik Kenti'nde kazıları için yol haritası belirlendi - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan ve NEÜ öğretim üyelerinin katıldığı Lystra Antik Kenti için değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hatunsaray Mahallesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Lystra Antik Kenti'ndeki kazıların için yol haritası belirlendi. Yüzey taramaları ve raporların büyük oranda tamamlandığı alanda çalışmalar için izin sürecine geçildiği belirtildi.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Mete Mimiroğlu'nun, Lystra Antik Kenti hakkında sunum yaptığı ifade edildi.

Açıklamada NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Lystra Antik Kenti'nde yüzey taramaları tamamlandı. Alanda ciddi bir takım bulgulara rastlanacağını tespit ettik. Bundan sonraki aşamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın izinleri ile çalışmalarımıza başlayacağız. Konya, tarihi derinliği olan bir şehir. Binlerce yıllık geçmişe sahip. Bunun da birçok alanda yansımaları var. Üniversitemiz bu tür çalışmalara katkı sağlıyor. Kurumlarımızın el birliğiyle bu tür çalışmalara imza atılması çok değerli. Meram Belediyemiz bu çalışmanın içerisinde yer alarak her türlü desteği sağlıyor. Konya'mıza antik bir kenti kazandıracak olmak bizim için büyük mutluluk. Belediye Başkanımıza ve Müze Müdürümüze teşekkür ediyorum."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da "Hatunsaray'a yakın bir alanda bulunan Lystra'da, kazı çalışmaları için NEÜ ve Müze Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Ekibimizin ve hocalarımızın çalışmalarıyla süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Kazı ile ilgili izin işlemlerinin bitmesinin ardından kısa süre içerisinde bölgedeki hareketlilik başlamış olacak. Yol haritasıyla ilgili bugün bir toplantı gerçekleştirdik. Bu çalışmaların neticesi olarak inşallah bir antik kent kazısı daha start alacak. Köklü bir geçmişe sahip olan şehrimizde bu tür projeleri önemsiyor ve planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Lystra Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının hayırlı olmasını diliyor, kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum."