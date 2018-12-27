LYY, zorunlu pay alımından muafiyet istedi
21 dakika önce
Türk Telekom hisselerinin yüzde 55'ini devralan LYY, zorunlu pay alım yükümlülüğünden muafiyet için SPK'ya başvuru yaptı.
Türk Telekom
hisselerinin yüzde 55'ini devralan LYY, zorunlu pay alım yükümlülüğünden muafiyet için SPK'ya başvuru yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:49
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