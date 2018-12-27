Son Dakika Haberleri: LYY, zorunlu pay alımından muafiyet istedi

LYY, zorunlu pay alımından muafiyet istedi

21 dakika önce

Türk Telekom hisselerinin yüzde 55'ini devralan LYY, zorunlu pay alım yükümlülüğünden muafiyet için SPK'ya başvuru yaptı.

LYY, zorunlu pay alımından muafiyet istedi, System.String[]
Türk Telekom hisselerinin yüzde 55'ini devralan LYY, zorunlu pay alım yükümlülüğünden muafiyet için SPK'ya başvuru yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:49 

Türk Telekom, Ekonomi
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