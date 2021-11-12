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M. Akif Ersoy mahallesi inceleme - Son Dakika

M. Akif Ersoy mahallesi inceleme

12.11.2021 17:20
M. Akif Ersoy mahallesi inceleme

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi'nin 2022 çalışma programında yer alan altyapı ve üstyapı yatırımları için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2022 yılında mahallelerde gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında incelemelerde bulunmak üzere mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Savran, burada ilk olarak mahalle muhtarı Ali Karaaslan ile bir araya geldi.

Karaaslan'dan mahallenin eksikleri ve vatandaşların talepleri konusunda bilgiler alan Savran, belediye olarak 2022 yatırım programı çerçevesinde Mehmet Akif ErsoyMahallesi'ndeki yapacakları çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye olarak bu yıl şehrin tüm mahallelerinde ciddi bir altyapı yenileme, sıcak asfalt, park yapım ve yenilemesi ile yaya kaldırımı çalışması yaptıklarını hatırlatan Savran, 2022 yılında gerçekleştirecekleri yatırımlar için hazırlıkları sürdürdüklerini ifade etti.

2022 yılında başta tüm dolmuş güzergâhlarının sıcak asfalta kavuşturulması olmak üzere mahallelerde ciddi bir altyapı ve üstyapı yatırımı ile yeni park ve semt sahalarının yapımını gerçekleştireceklerini söyleyen Savran, "Tüm mahallelerimizin eksikliklerini biliyoruz. Hazırladığımız çalışma takvimi çerçevesinde 2022 yılında yine birçok önemli yatırımı hayata geçireceğiz. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de yapacağımız çalışmalar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mahallemizde sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra altyapı yenileme, yaya kaldırımı, park ve semt sahası projelerimiz için hem muhtarımızın hem de mahalle sakinleri ve esnaflarımızın görüşlerini alıyoruz" dedi.

Savran daha sonra beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte mahallede esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

M. Akif Ersoy mahallesi inceleme

Fen İşleri Müdürlüğü, Ali Karaaslan, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel M. Akif Ersoy mahallesi inceleme - Son Dakika


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