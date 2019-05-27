M.Arda Çulha Analig Yüzme'de Türkiye Şampiyonu

Samsunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden sporculardan M. Arda Çulha Türkiye Şampiyonu, Gökay Saraçlı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Samsunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden sporculardan M. Arda Çulha Türkiye Şampiyonu, Gökay Saraçlı ise Türkiye üçüncüsü oldu.



Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Final Müsabakaları 25 - 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsunda yapıldı.



Müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden sporculardan M. Arda Çulha 200 metre ve 400 metre serbest kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olurken Gökay Saraçlı ise 50 metre serbest kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakalarından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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