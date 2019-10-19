M. Başakşehir: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
18 dakika önce
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - İSTANBUL
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