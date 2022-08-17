M.Başakşehir - Antwerp ne zaman, hangi kanalda? M.Başakşehir - Antwerp maçı şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi play of maçında heyecanla beklenen müsabakada M. Başakşehir - Antwerp karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi M.Başakşehir - Antwerp maçı şifresiz mi? M.Başakşehir - Antwerp maçı hakemi kim? M.Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

M.BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir - Antwerp, UEFA Konferans Ligi play of maçı, 17-08-2022 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

M.BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir - Antwerp maçı yayın bilgisi bulunmuyor.