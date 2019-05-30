Son Dakika Haberleri: M.Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi
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M.Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

M.Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi, System.String[]
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

M.Başakşehir Kulübü, Beşiktaş ile anlaşan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bugün bir görüşme gerçekleştirmişti. Beşiktaş'ın 55 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurması bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:44 Kaynak: İHA
Başakşehir, Abdullah Avcı, Spor
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