Son Dakika Haberleri: M.başakşehir, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

M.başakşehir, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlılarını sürdürdü.

M.başakşehir, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Süper Lig'in 25. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlılarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan M.Başakşehir, bugün yaptığı idmanla hazırlıklarına ara vermedi. Turuncu-lacivertli takımda, ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve dinamik ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Topa hakimiyet oyununun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
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