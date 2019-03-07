Son Dakika Haberleri: M.başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek

M.başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

M.başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak M. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. M. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Mart Cuma 20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi 16: 00 Trabzonspor - Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19: 00 MKE Ankaragücü - Bursaspor: Serkan Çınar 19: 00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar 13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan 16: 00 Göztepe - Kasımpaşa: Koray Gençerler 16: 00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya 19: 00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi 20: 00 Galatasaray - Antalyaspor: Arda Kardeşler

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Başakşehir, Hüseyin Göçek, Güncel
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