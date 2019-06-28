Son Dakika Haberleri: M. Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer etti
Son Dakika Spor Haber

M. Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer etti

53 dakika önce

- M. Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer ettiİSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

- M. Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer etti
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezonda Teknik Direktör Okan Buruk ile çıktığı yolda transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler bu kapsamda son olarak Bursaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, oyuncunun sözleşmesi bittiği için Bursa'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Transfer, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Soyunma odasından çekilen videoda Furkan, "Artık bende Başakşehir ailesindenim. Yeni vizyon, aynı hedef" ifadelerini kullandı.
İnternet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Başakşehir'de 25 numaralı formayı terletecek olan genç futbolcu, geride kalan sezonda yeşil-beyazlı forma ile 13 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda forma giydi. Furkan, bir dönem kiralık olarak Bandırmaspor'da oynamıştı.
Başakşehir, daha önce de Aziz Behich ile Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.
M. Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer etti
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
bursaspor, furkan soyalp, transfer, başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı Ali Koç ile Ömer Onan arasında gerginlik iddiası: Salonda asılı olan formanı indireceğiz A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:17:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M. Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]