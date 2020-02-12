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M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor - DG...
6 saat önce
M.Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor - DG Sivasspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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