Son Dakika Haberleri: M.başakşehir Mossoro ve Napoleoni'nin Sözleşmelerini Uzattı

M.başakşehir Mossoro ve Napoleoni'nin Sözleşmelerini Uzattı

57 dakika önce

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

M.başakşehir Mossoro ve Napoleoni'nin Sözleşmelerini Uzattı, System.String[]
Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Serdar Taşçı, Robinho, Marcio Mossoro, Başakşehir, Güncel
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