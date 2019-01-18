M.başakşehir Mossoro ve Napoleoni'nin Sözleşmelerini Uzattı
57 dakika önce
Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Medipol Başakşehir
, Marcio Mossoro
ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu Robinho
ve Serdar Taşçı
ile güçlendiren Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napoleoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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