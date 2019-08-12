Son Dakika Haberleri: M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
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M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

1 saat önce

- M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazırATİNA - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

- M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
ATİNA - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Açık olan bölümde ısınma hareketleri yapan futbolcular daha sonra koşu ve pas çalışma gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, basına kapalı bölümünde ise Olympiakos karşılaşmasının taktiğini çalıştı.
Antrenmanı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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